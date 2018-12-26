Son Dakika Haberleri: Kariyer Eğitim Günleri" Sona Erdi

Kariyer Eğitim Günleri" Sona Erdi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri 27. Dönem Final Programı, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen programla sona erdi.

Kariyer Eğitim Günleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri 27. Dönem Final Programı, İstanbul Üniversitesinde düzenlenen programla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cem Karaca Kültür Merkezi ve 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri'nin finali, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Aralık ayının başından beri devam eden kariyer günlerinde, uzman eğitmen ve akademisyenler gençlere kariyer planlaması ve sınavlar, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, iş hayatında başarı adımları, gelecekte mimar liderlik, sosyal medya ve yapay zekayla iş hayatında imaj ve giyinme kuralları gibi konularda eğitim verdi.

Üniversite sonrasında gençlerin kariyerine ışık tutmak amacıyla verilen eğitimlerin sonucunda düzenlenen final programının ilk bölümünde Avrupa fırsatları ve AB projeleri, yurt dışındaki eğitim programlarıyla Avrupa gönüllük hizmeti gibi pek çok alanda gençlere rehberlik eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası hakkında da bilgi paylaşıldı.

Yaklaşık 2 bin gencin katıldığı Kariyer Eğitim Günleri 27. Dönemi'nde, bin 461 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Finalde, 3 kişiye bisiklet hediye edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen doğuştan engelli İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün dünya şampiyonu olan paralimpik yüzücüsü Beytullah Eroğlu, girdiği tüm müsabakalarda engel tanımadan nasıl başarıya ulaştığını anlatarak, sporla hayatının değiştiğini vurguladı.

Başarılarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un önemli rol oynadığını vurgulayıp, asıl engelin zihinlerde olduğuna dikkati çeken Eroğlu, başarısında ailesinin de çok büyük katkısı olduğunu aktardı.

Çekilişle 3 kişiye bisiklet hediye edilen program, konserle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:43 Kaynak: AA

Cem Karaca, İstanbul, Güncel
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