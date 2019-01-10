Son Dakika Haberleri: Karla Kaplı Köyde Elektrik Akımına Kapılan Vatandaş Helikopter ile Kurtarıldı

Karla Kaplı Köyde Elektrik Akımına Kapılan Vatandaş Helikopter ile Kurtarıldı

1 saat önce

Karla kaplı köyde elektrik akımına kapılan vatandaş helikopter ile kurtarıldıSAMSUN - 112 Acil ambulans helikopteri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan bir vatandaşı, elverişsiz hava şartlarına rağmen karla kaplı köyünden alarak hastaneye kaldırdı.

Karla kaplı köyde elektrik akımına kapılan vatandaş helikopter ile kurtarıldı

SAMSUN - 112 Acil ambulans helikopteri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan bir vatandaşı, elverişsiz hava şartlarına rağmen karla kaplı köyünden alarak hastaneye kaldırdı.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Beykaya köyünde yaşayan 45 yaşındaki Mürsel Erdönmez, devrilen elektrik direğini düzeltirken akıma kapılması sonucu ağır yaralandı. Köylüler 112'yi arayarak yardım istedi. Köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olması, açılmasının uzun sürebileceği için ambulans helikopter istendi.
Samsun'dan havalanan 112 Acil ambulans helikopteri karla kaplı köye inerek, ağır yaralanan Mürsel Erdönmez'i aldı. Yaralı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Has tanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

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