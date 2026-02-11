Karla Mücadele Görevlilerine Başarı Belgesi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karla mücadelede görev alan personele başarı belgesi verildi.

İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Arslan ve Orman İşletme Müdürü Sadık Tığlıoğlu ile karla mücadelede görev alan 6 operatörü makamında ağırladı.

Operatörlere çalışmalarından dolayı başarı belgesi veren Şahin, Arslan ve Tığlıoğlu'na da katkılarından dolayı teşekkür etti.