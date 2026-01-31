Kars\'ta İmam Evi Yandı

KARS (İHA) – Kars'ta imam evi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde imam evi, akşam saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın kısa sürede tüm evi sardı. İmam ve köylülerin müdahale edemediği yangına, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle müdahale edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin tamamen söndürdüğü yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS
