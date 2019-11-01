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Kars'ta PKK/KCK operasyonu

6 saat önce

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta PKK/KCK operasyonu, System.String[]

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen HDP'li Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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