Kars'ta yaralı bulunan gökdoğan tedavi altına alındı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, vatandaşların yaralı halde bulduğu gökdoğan tedavi altına alındı.

İlçe merkezinde, vatandaşlarca hareketsiz vaziyette bulunan gökdoğan cinsi kuş, jandarma kontrol noktasında görev yapan ekiplerce Doğa Koruma ve Milli Parklar Sarıkamış Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde yaralı olduğunu tespit ettikleri gökdoğanı, tedavisinin yapılması için Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderdi.

Veteriner hekimlerce tedavisine başlanan gökdoğanın iyileştikten sonra tekrar doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.