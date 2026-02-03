Kars ve Ardahan'da Kar Aksaklıkları

Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars'ta etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Kars kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Kentin Ardahan'ın Göle ilçesi ile bağlantısını sağlayan Göle-Susuz kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların ulaşıma açılması için tipinin etkisini yitirmesini bekliyor.
Ardahan'da da tipinin etkisini artırdığı Karadeniz bağlantılı Ardahan-Şavşat kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.
