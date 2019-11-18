Karşıyaka'dan müthiş çıkış

Gösterdiği performansla geçen sezon Play-Off oynayıp TFF 2'nci Lig'in kapısından dönen ve TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona 4 haftada 1 puanla 16'ncı sırada, düşme hattında başlayan Karşıyaka, müthiş bir çıkışla 3'üncü sıraya kadar tırmandı. Soner Tolungüç'ün teknik direktörlük görevini devralmasıyla tutuk başladığı ligde kısa sürede eski günlerine dönen Kaf-Kaf, son 9 maçta hanesine 20 puan yazdırıp 13 sıra birden yükseldi. Tolungüç'le 9 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp 3 haftadır rakiplerine puan kaptırmayan yeşil-kırmızılı ekip taraftarlarına şampiyonluk şarkıları söyletmeye başladı.

Karşıyaka, son maçta İzmir'e 3 golle Türkiye'de profesyonel liglerin en az gol yiyen takımı olarak gelen, 7 haftadır kalesini gole kapatıp 9 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor'u 2-0'la geçip iddiasını kanıtlarken taraftarını da mest etti. Yeşil-kırmızılıların suskun golcüsü Hakan Kuş, Kocaelispor maçında galibiyeti getiren siftahı yaptıktan sonra Fethiye'nin de kilidini açarak bu sezon ikinci kez ağları sarstı. Geçen sezon 6 golle yıldızlaştıktan sonra bu yıl yedek kalan Özgür de ilk golünü Fethiyespor'a attı. Maç fazlası olan lider Kocaelispor'la arasında 7 puan fark bulunan Karşıyaka, haftaya Cizrespor'a konuk olacak.

BATTAL SÜRPRİZİ

Son haftaların formda takımı Karşıyaka'da 2-0 kazanılan Fethiyespor maçının ardından Battal Demirbilek sürprizi yaşandı. Tribün liderlerinden Taner Ütüklerli, geçen sezon 3 Nisan'daki Bergama Belediyespor mağlubiyetinin ardından sözleşmesi feshedildikten sonra bir kulübe transfer olmayan Battal'ı elinden tutup, 90 dakika bitiminde birlikte sahaya indi. Takım arkadaşları gibi altyapısından çıktığı kulüpte 2012 yılından geçen sezona kadar profesyonel olarak forma giyen Battal'ın affedilip takıma dönmesini isteyen tribündeki taraftarlar, bu esnada 26 yaşındaki futbolcu için tezahürat yaptı.

İç saha maçlarını taraftarlarla birlikte tribünden izleyen Battal, eski takım arkadaşlarının yanında taraftara üçlü çektirdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, Battal'ın affedilip devre arasında sözleşme yenilenmesini isteyen taraftarlara eliyle, "tamam" işareti yaptı. Kaf-Kaf'ta Battal, geçen sezon 22 maçta 1 gol atmış, kadrodan elendikten sonra yaz döneminde dönemin teknik patronu Mesut Toros'u sosyal medyada ağır iddialarla suçlamıştı. Battal gibi geçen sezon sonunda kadrodan elenen Onur Kıntaş ise geçtiğimiz haftalarda takıma döndü. Battal'ın da affedilip yeniden sözleşme imzalaması bekleniyor.