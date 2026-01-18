Karşıyaka Uzatmada Kazandı

Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, evinde Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 103-91 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu
Karşıyaka: Charles Manning 14, Stefan Moody 15, Samet Geyik 12, Michal Sokolowski 17, Justin Alston 7, Cameron Young 23, Mert Celep 4, Nemanja Gordic, Christian Bishop 11
Başantrenör: Candost Volkan
Aliağa Petkimspor: David Efianayi 7, Roberts Blumbergs 8, Yannick Franke 23, Jehyve Floyd 3, Yunus Emre Sonsırma, Stanley Mace Whittaker 22, Selim Şav 7, Jaylon Brown 17, Martynas Sajus 4, Mustafa Kurtuldum
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1. Periyot: 19-15 (Karşıyaka lehine)
Devre: 35-40 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 59-67 (Aliağa Petkimspor lehine)
Normal süre: 89-89
5 faul yapanlar: Martynas Sajus, Selim Şav, Jaylon Brown, Jehyve Floyd (Aliağa Petkimspor) - İZMİR
