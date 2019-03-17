Kartalkaya'da Kayak Keyfi
1 saat önce
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi
, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ankara
ile İstanbul
arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu
Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 70 ila 85 arasında doluluk oranıyla hizmet veriyor.
Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan ve kar kalınlığının yer yer 1 metrenin üzerindeki pistlerde kayak ve snowboard yaparak, tatillerinin keyfini çıkarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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