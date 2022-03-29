Kartalkaya ve Keltepe bu sezon 325 bin misafiri ağırladı - Son Dakika
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Kartalkaya ve Keltepe bu sezon 325 bin misafiri ağırladı

29.03.2022 10:59

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Keltepe'yi, sezon başından beri günübirlik ve konaklama için gelen 325 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

ORHAN KUZU - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Keltepe'yi, sezon başından beri günübirlik ve konaklama için gelen 325 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bolu kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'da 15 Aralık 2021'de başlayan kayak sezonu, kar kalınlığı 3 metre olmasına rağmen yaklaşan ramazan nedeniyle talep azaldığı için 27 Mart itibarıyla sona erdi.

Yerli ve yabancı turistlerin geçen seneye göre daha fazla ilgi gösterdiği Kartalkaya, bu sezon 300 bin kişiyi misafir etti.

Tatilciler, yaklaşık 3,5 ay boyunca toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyif yaşadı. Kayak merkezindeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi 70 ila 85, hafta sonları zaman zaman tam dolu olarak hizmet verdi.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı da olan Kartalkaya'daki bir otelin işletmecisi Halit Ergül, AA muhabirine, önlerinde ramazan olduğunu, gelen misafirler çok azaldığı için tüm otellerin sezonu kapattığını söyledi.

Kartalkaya'ya her yıl 250 bin civarında misafir geldiğini anımsatan Ergül, "Bu sene günübirlikçilerle yaklaşık 300 bin civarında ziyaretçi geldi. Sezon güzel geçti, memnunduk. 42 senedir bu dağdayım. Hiçbir sezonun ortasında bile bu kadar kar yoktu. Müthiş karla kapatıyoruz." diye konuştu.

Keltepe'yi 25 bin kişi ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ocak 2020'de Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda hizmete açılan Keltepe Kayak Merkezi, sezon başından beri yaklaşık 25 bin kişiyi ağırladı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe'ye gelenler, çam ormanları arasında 5 pist, telesiyej, 58 askı sandalyesi, teleski ve babylift sistemlerinde keyifli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Keltepe'nin bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Sezonu 25 Aralık'ta açtıklarını, 100 gün aktif şekilde misafirleri ağırladıklarını anlatan Güven, "Keltepe'de verimli sezon geçirdik. 25 bine yakın misafir ağırladık. Bu, bölgemiz için büyük kazanım. Kayak merkezimize gelenlerin merkeze, Safranbolu'ya, Yenice'ye, Eskipazar'a, Eflani'ye ve Ovacık'a değer kattığını düşünüyoruz." dedi.

Güven, pistlerdeki ihtiyaçları belirlediklerini, buna yönelik çalışmalarla gelecek sezona daha iyi hazırlanacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl kayakçı sayısında geçen yıla göre yüzde 100 artış yaşandı. Geçen yıl kayak yapmadan tesisi görmek, telesiyeji kullanmak ve merkezdeki kar ortamını yaşamak için gelenler çoğunluktaydı. Bu yıl kayakçı sayısı arttı. Bu da bizim için büyük kazanım. İnşallah önümüzdeki sezonlarda kayak merkezimizin en büyük ihtiyacı olan konaklama ihtiyacını da tamamlayarak buranın uzun yıllar ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet edecek bir alan olacağına inanıyoruz."

Kartalkaya ve Keltepe bu sezon 325 bin misafiri ağırladı
Kartalkaya ve Keltepe bu sezon 325 bin misafiri ağırladı
Kartalkaya ve Keltepe bu sezon 325 bin misafiri ağırladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartalkaya ve Keltepe bu sezon 325 bin misafiri ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartalkaya ve Keltepe bu sezon 325 bin misafiri ağırladı - Son Dakika
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