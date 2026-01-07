Kartepe'deki Otel Mühürlendi - Son Dakika
Kartepe'deki Otel Mühürlendi

07.01.2026 17:41
İş yeri ruhsatı iptal edilen The Green Park Kartepe Resort Otel mühürlendi.

Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi'nde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimler sonucu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen The Green Park Kartepe Resort Otel'i (Kartepe Turizm AŞ) mühürleme işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Otelin iş yeri açma ruhsatının iptal edildiği hatırlatılan açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Ruhsat iptalinin ardından Kartepe Belediyesi ekipleri otele giderek işletmeyi mühürledi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

