Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetinde Bedeli Ne Olursa Olsun Gerçeği Ortaya Çıkarmalıyız"

Kaşıkçı Cinayetinde Bedeli Ne Olursa Olsun Gerçeği Ortaya Çıkarmalıyız"

22 dakika önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." dedi.

Kaşıkçı Cinayetinde Bedeli Ne Olursa Olsun Gerçeği Ortaya Çıkarmalıyız
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." dedi.

Conte, Roma'daki Başbakanlık Konutu'nda (Palazzo Chigi) 2018 yılı değerlendirme toplantısında, Cemal Kaşıkçı olayı ve Yemen'deki insanlık krizine ilişkin soruları da yanıtladı.

"Acımasız bir şekilde olsa da Kaşıkçı cinayetinde bedeli ne olursa olsun gerçeği ortaya çıkarmalıyız." diyen Conte, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'deki G20 toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de bu konuyu konuştuğunu aktardı.

Conte, " Avrupa'daki diğer partnerleri ve İtalyan hükümeti adına, Prens Bin Selman'dan, Kaşıkçı cinayetinde gerçeğin ortaya çıkarılması için yerel yönetimler tarafından uluslararası standartlara uygun, eksiksiz ve tam bir yargılama istediğini" söyledi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yargılamaya "bir İtalyan uzmanın da katılmasını" talep ettiklerine vurgu yapan Conte, İtalya'nın Riyad Büyükelçisinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini dile getirdi.

İtalya Başbakanı ayrıca, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerin kısa sürede sonuçlanacağını ve harekete geçeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:56 Kaynak: AA

Roma, Chigi, Yemen, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya'da Irkçı Tezahüratın Cezası Belli Oldu: 2 Maç Seyircisiz Oynama Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu

Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak Son Dakika! Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:18:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetinde Bedeli Ne Olursa Olsun Gerçeği Ortaya Çıkarmalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]