Kasım Ayında Sanayi Üretimi Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi'ne göre, kasım ayında sanayi üretimi aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 2,4 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 azaldı.

Sanayi üretimi kasım ayında aylık yüzde 2,5 arttı. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.