Kastamonu'da 7 Milyon TL'lik Spor Malzemesi Dağıtıldı
Spor

Kastamonu'da 7 Milyon TL'lik Spor Malzemesi Dağıtıldı

Kastamonu'da 7 Milyon TL'lik Spor Malzemesi Dağıtıldı
16.01.2026 15:57
Kastamonu'da okullar ve spor kulüplerine 7 milyon TL değerinde spor malzemesi törenle teslim edildi.

Kastamonu'da okullar ve spor kulüplerine sağlanan 7 milyon milyon değerindeki spor malzemesi düzenlenen törenle dağıtıldı.

Kastamonu Valiliği himayesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine ve okul sporlarında başarı elde etmiş okul spor kulüplerine spor malzemesi desteğinde bulunuldu. 26 branşta, 141 kalem, yaklaşık 7 milyon TL tutarında spor malzemesi kulüpler ve okullara düzenlenen törenle teslim edildi. Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci tarafından malzemeler teslim edildi. Törende öğrenciler ve sporcula tarafından sergilenen karate, jimnastik ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.

Törende konuşan Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, dağıtılan spor malzemelerinin yeni başarı hikayelerine vesile olacağına inandığını belirterek, "Bu spor malzemeleriyle sporcularımızın başarı hikayeleri yazmalarını yürekten diliyorum. Aralık ayında ilçelerimiz için yeni spor yatırımlarının sözleşmelerini imzaladık. Dün de Gençlik ve Spor Bakanımızdan yeni yatırımlar için destek sözleri aldık. Kastamonu'nun tüm ilçelerinde sporu tabana yaymak için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise Kastamonu'nun spor alanında Türkiye genelinde önemli bir konuma ulaştığını vurgulayarak, "Bakanlığımızın 81 il karnesi verilerine göre Kastamonu, sporda Türkiye 6'ncısı konumundadır. Bu tablo, spora verilen önemin ve güçlü altyapının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

İl genelinde 157 spor kulübü ve 11 bin 317 lisanslı sporcunun aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirten Kuşcu, okul sporlarındaki başarıların gelecek adına umut verdiğini ifade ederek, "Okul sporlarına katılım oranında Türkiye 12'ncisi, ilkokullarda spor dalı eğitimine katılım oranında ise Türkiye 11'incisi durumundayız. Bu da çocuklarımızın spora erken yaşta başlamasının ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Ekonomi, Spor, Son Dakika

