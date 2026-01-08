Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 9 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, tefecilik ve tehdit" suçlarına yönelik Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da 7 Ocak'ta 11 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.