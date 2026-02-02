Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Kastamonu'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve yol kenarına valizle 11 bin 73 sentetik ecza hapı atan 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Kastamonu'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan takip ve kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı. Kovalamaca sırasında yol kenarına atılan bir valiz ile şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 11 bin 73 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., A.S.U., F.N.H., H.K., M.D. ve S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU