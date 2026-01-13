Katar'dan ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Katar'dan ABD'ye İran Uyarısı

Katar\'dan ABD\'ye İran Uyarısı
13.01.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, ABD'nin İran'a müdahale ihtimalinin felaket sonuçlar doğuracağını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, ABD'nin İran'a müdahale ihtimaline yönelik açıklamasında, "Her türlü tırmanmanın bölgede ve ötesinde felaket sonuçlar doğuracağını biliyoruz ve bu nedenle bunu mümkün olduğunca önlemek istiyoruz" dedi.

İran'da hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerdeki şiddet olayları birçok ülkenin gündemine taşındı. ABD'nin İran'ı müdahale etmekle tehdit etmesi bölgede yeni bir savaş ihtimalini güçlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'a müdahale ihtimaline değinerek, "Mevcut gerilimin bölgede bir tırmanmaya yol açacağı yönünde beklentiler var ve biz durumu yatıştırmaya çalışıyoruz. Her türlü tırmanmanın bölgede ve ötesinde felaket sonuçlar doğuracağını biliyoruz ve bu nedenle bunu mümkün olduğunca önlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan temasların parçasıyız"

Mecid el-Ensari diplomasinin bölgesel krizleri çözmenin en etkili yolu olduğunu belirterek, "Bunun için komşularımız ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bölgede durumu sakinleştirmeyi ve Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan temasların bir parçasıyız" şeklinde konuştu. - DOHA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar'dan ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:50:24. #7.11#
SON DAKİKA: Katar'dan ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.