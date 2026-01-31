Katar ve Ürdün'den İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Katar ve Ürdün'den İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Tepki

31.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmesi kınandı; bölgesel çabalara zarar verebileceği belirtildi.

Katar ve Ürdün, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayarak bu saldırıların Gazze'de varılan ateşkesi baltaladığına vurgu yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in ateşkese rağmen bugün Gazze'ye düzenlediği ve en az 37 Filistinlinin öldüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi defalarca ihlal etmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu eylemler, durumu daha da kötüleştirme ve Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlama ve istikrarı yeniden tesis etme yönündeki bölgesel ve uluslararası çabaları baltalama riski taşıyan tehlikeli bir tırmanışı temsil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in bu ateşkes ihlallerinin devam etmesinin mevcut siyasi sürece doğrudan tehdit oluşturduğu ve Gazze'de acı çeken Filistinliler için daha güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturma çabalarını engellediğine vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'deki planın ikinci aşamasının başarısı için İsrail'in ateşkese tam olarak uyması gerektiği kaydedildi.

Ürdün'den İsrail'in Gazze'de defalarca ateşkesi ihlal etmesine tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, İsrail'in Gazze'de defalarca ateşkesi ihlal etmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail'in bugünkü saldırılarla ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bunun Gazze'deki ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamayı amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın açıkladığı barış planına uyulması, Gazze'ye acil, yeterli ve engelsiz insani yardımların ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

İsrail, "Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini" iddia ederek son 24 saatte Gazze'de birçok noktaya saldırılar düzenlemiş, bu saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu 37 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Ürdün, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Ürdün'den İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Tepki - Son Dakika

Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 00:07:34. #7.11#
SON DAKİKA: Katar ve Ürdün'den İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.