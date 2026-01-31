Katar ve Ürdün'den İsrail'in Gazze'ye Saldırısına Tepki

Katar ve Ürdün, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayarak bu saldırıların Gazze'de varılan ateşkesi baltaladığına vurgu yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in ateşkese rağmen bugün Gazze'ye düzenlediği ve en az 37 Filistinlinin öldüğü saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi defalarca ihlal etmesinin şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu eylemler, durumu daha da kötüleştirme ve Gazze Şeridi'nde sükuneti sağlama ve istikrarı yeniden tesis etme yönündeki bölgesel ve uluslararası çabaları baltalama riski taşıyan tehlikeli bir tırmanışı temsil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in bu ateşkes ihlallerinin devam etmesinin mevcut siyasi sürece doğrudan tehdit oluşturduğu ve Gazze'de acı çeken Filistinliler için daha güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturma çabalarını engellediğine vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'deki planın ikinci aşamasının başarısı için İsrail'in ateşkese tam olarak uyması gerektiği kaydedildi.

Ürdün'den İsrail'in Gazze'de defalarca ateşkesi ihlal etmesine tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, İsrail'in Gazze'de defalarca ateşkesi ihlal etmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail'in bugünkü saldırılarla ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bunun Gazze'deki ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamayı amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları baltalayan tehlikeli bir tırmanış olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın açıkladığı barış planına uyulması, Gazze'ye acil, yeterli ve engelsiz insani yardımların ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

İsrail, "Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini" iddia ederek son 24 saatte Gazze'de birçok noktaya saldırılar düzenlemiş, bu saldırılarda aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu 37 Filistinli hayatını kaybetmişti.