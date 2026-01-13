KATSO, Selim Üyeleriyle İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

KATSO, Selim Üyeleriyle İstişare Toplantısı Yaptı

KATSO, Selim Üyeleriyle İstişare Toplantısı Yaptı
13.01.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KATSO Başkanı Kadir Bozan, Selim'deki üyeleriyle sorunları ve beklentileri değerlendirdi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Selimli üyeleriyle bir araya geldi.

KATSO Kars'ın Selim ilçesinde faaliyet gösteren üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, üyelerin talep, sorun ve beklentileri dinledi, çözüm yolları üyeler ile birlikte değerlendirildi. KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, "Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yalnızca merkezde değil, ilçelerimizde üretim yapan, ticaretini sürdüren her bir üyemizin yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu nedenle Selim'de üyelerimizin talep, sorun ve beklentilerini doğrudan dinledik, çözüm yollarını birlikte değerlendirdik" dedi.

Bozan, "Üyelerimizden gelen her görüş bizler için kıymetli. Sahadan gelen talepleri yerinde dinlemek, doğru ve kalıcı çözümler üretmenin en sağlıklı yoludur. Selim'de faaliyet gösteren firmalarımızın yaşadığı sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın üyelerle daha sık bir araya geleceği, ortak akılla hareket etmeye ve her koşulda üyelerin yanında olmaya devam edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KATSO, Selim Üyeleriyle İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:50:44. #7.11#
SON DAKİKA: KATSO, Selim Üyeleriyle İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.