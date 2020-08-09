Katy ile nasıl tanıştım? Orlando Bloom Katy Perry ile aşklarının nasıl başladığını anlattı - Son Dakika

Katy ile nasıl tanıştım? Orlando Bloom Katy Perry ile aşklarının nasıl başladığını anlattı

? "Retaliation" etkileyici bir hikaye... Filmin karanlık dünyasına girmeden önce heyecan durumunuzu sormak istiyorum.

Katy ile nasıl tanıştım? Orlando Bloom Katy Perry ile aşklarının nasıl başladığını anlattı, System.String[]

? "Retaliation" etkileyici bir hikaye... Filmin karanlık dünyasına girmeden önce heyecan durumunuzu sormak istiyorum. Bebeğinizin doğmasına çok az kaldı...

Çok heyecanlıyım. Eşi görülmemiş bir zaman diliminden geçiyoruz. Herkes için düşünme zamanı. Neyin gerçekten önemli olduğunu düşünme zamanı... Yeniden baba olmak hem benim hem de Katy (Perry) için muhteşem bir his...

? İş açısından nasıl etkiledi bu "eşi görülmemiş zaman dilimi" sizi?

İki film yapmıştım. "The Outpost" önce dijital olarak, normalleşme döneminde de sinemada gösterime girdi. "Retaliation" ise 26 Temmuz'da dijital olarak seyirciyle buluştu. İzleyenlerin tepkileri beni çok mutlu etti.

SOSYAL MEDYA BİZİ MEŞGULTUTMAK İÇİN KURULMUŞ GİBİ

? "Retaliation"da çocukken cinsel tacize uğramış bir adamı canlandırıyorsunuz. Karanlık bir hikaye... Akıl sağlığı, konunun ayrılmaz bir parçası.

Akıl sağlığı zamanımızın en zorlayıcı konularından biri. Özellikle sosyal medya ve farklı platformlar bizi doğal olmayan yollardan meşgul tutmak için kurulmuş gibi. Benim kendimi meşgul tutma yolum, her gün ter dökmeye yönelik. Vücudumu mümkün olabilecek her şekilde aktif tutmak ve hareket etmek... Cihazlarla harcadığım süreyi sınırlandırmak ve ruhumu besleyecek uğraşlarla meşgul olmak... Kendi merkezimi bulmak için bana yardımcı olduğunu düşündüğüm birkaç yol var. Budizm bu yollardan biri. Doğayla iç içe olmak ise her zaman en iyi seçenek.

? Karakteriniz Malky'nin öfkesini anlatır mısınız biraz?

Malky genç yaşta yaşadığı deneyimden oldukça etkilenmiş bir adam. Cinsel istismara maruz kalmış. Hikaye yazarımız Jeff Thompson'un hikayesi. Birebir aynı değil gerçi. Ama Jeff de çocukken yaşadığı cinsel tacizin acı veren sonuçlarını ve öfkeyi yaşamış bir adam. "1 in 6" adında bir organizasyonda çalıştım. 6'da 1 erkek herhangi bir şekilde istismara uğramış. Filme başladığımda bu konunun önemini cesur bir şekilde anlatmak önemliydi. Oynadığım karakterin yaşadıkları çok zarar verici. Hakkında konuşulmayan ve senin de dediğin gibi zihin sağlığı ile bağlantılı bir konu. Senaryoyu okurken filmin sonundan çok etkilendim ve anlatılması gereken bir hikaye olduğunu düşündüm.

? Peki siz, çabuk öfkelenir misiniz?

Genç bir adam olarak, öfkenin hayal kırıklığıyla ilişkili olabileceğini hissettim ve yaşadım. Öfkeli olduğum dönemler oldu. Disleksim vardı. Okul çok zorlayıcıydı. Hayal kırıklığı yaşadığım bir dönemdi.

KATY EVDE DOĞUM YAPMAKTAN KORKMUYOR

? Tekrar ikinci defa baba olmanıza döneceğim. Oğlunuz Flynn (Miranda Kerr ile evliliğinden olan oğlu) artık 9 yaşında. O nasıl hissediyor kardeşi olacağı için?

Hepimiz çok heyecanlıyız. Flynn'in babası olmayı seviyorum. Böyle eşi görülmemiş bir dönemde yeniden baba olmak ve küçük bir bebeği dünyaya getirmekten heyecan duyuyorum. Pek çok yönden yeni bir deneyim olacak. Ama baba olmanın içgüdüsel niteliği aynı. İlk sefer baba olduğum zamandakiyle aynı hissettiğim yönleri var.

Aslında hayatımın bir sonraki bölümü için çok heyecanlıyım. Katy de çok heyecanlı. Flynn, küçük bir kız kardeş için daha heyecanlı olamazdı. Flynn'in Miranda'dan iki erkek kardeşi daha var. Alışılmadık koşullarda yaşıyoruz ama aileyle birlikte olmak ve bebeği yetiştirmek için daha samimi bir ortam var. Gerçekten çok şanslı hissediyorum.

? "Eşi görülmemiş bir dönemde yeniden baba oluyorum" dediniz. Risklere karşı ne tür önlemler alıyorsunuz?

Hastanenin uyguladığı tüm protokollere uyuyoruz. Hayatımızdaki çemberi daralttık. O çember sadece ailemiz ve yakın arkadaşlarımızdan oluşuyor. Kendimize dikkat ediyoruz.

Katy'nin bir şeylerden korkan bir kişiliği yok, ben de öyle olduğumu söyleyebilirim. Ama mantıklı davranıp durumun gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Risklere dönersem; Katy'nin kız kardeşi iki çocuğunu da evde dünyaya getirdi. Katy de evde doğum yapmaktan korkmuyor. Her şeye açığız.

MIGHTY HAYATIMA GİRECEK KÜÇÜK  KIZ İÇİN YER AÇTI

*Köpeğiniz Mighty'yi kaybettiniz. Sosyal medyada sizi bir arada görmeye çok alışmıştık...

Evet... Büyük bir kalbi olan küçük bir çocuktu. Katy'nin hediyesiydi ve gittiğim her yerde yanımdaydı. Birkaç hafta önce bir akşam kayboldu. Asla gözümün önünden ayrılmazdı ama maceracı olduğu için o gün öylece uzaklaştı. Dürüst olmak gerekirse macerasını tamamlayıp geri gelir diye düşünürken 7 gün boyunca onu aradım. İnanmak istemedim kötü bir şey olduğuna. Muhtemelen yakında hayatıma girecek küçük kız için yer açtı. Çok acı vericiydi. Bu konu beni ağlatacak, fazla konuşmak istemiyorum. Sadece onu özlüyorum.

MIRANDA SÜTÜ HAZIRLARDI GECE FLYNN'İ BESLERDİM

*Kızınızı beklerken, oğlunuz Flynn'in doğumundan hatıralar geliyor mu aklınıza?

Çok fazla. En çok hatırladığım şey, evin çok sessiz olduğuydu. Aslında doğumdan sonrası için bir yer kiralamıştım. Miranda'nın yatak istirahatinde olduğu için uyuması gerektiğini hatırlıyorum. Anne sütünü hazırlardı, gece uyanıp Flynn'i beslerdim. Büyülü bir zamandı, çünkü tüm dünya sessizmiş gibi geliyor. Sadece çocuğunuzlasınız. Ona mamasını yedirirken gözlerini bana dikip baktığı ilk anı unutamıyorum. İlk emekleme, ilk yürüme hepsi çok özeldi. Kızımla tekrarlayacağım için çok ama çok mutluyum.

SAHNEDE ÖDÜL ANONS EDERKEN SEYİRCİLER ARASINDA KATY'Yİ GÖRDÜM

? Aşk hikayenizi sormak istiyorum. Nasıl başladı aşkınız?

Altın Küre after party'sinde başladı her şey... Katy'yi Leonardo DiCaprio'nun "The Revenant" ile kazandığı yıl Altın Küre Ödül Töreni'nde gördüm. O yıl sahnede ödül verecektim.Bizden önce "The Revenant"ı tanıtan konuşma uzun sürdüğü için bizim sunumuzdakiler çıkarılıp sadece ödülün kime gittiğini söylememiz istendi.Sahnede durmuş zamana karşı ödülü anons ederken, Katy'yi gördüm. Kalabalığın arasında oturuyordu. Pembe renkte harika bir elbise giymişti. Sahnede kendi kendime "Vaov Katy Perry" dedim.

? Sonra?

Ben Ridley Scott'ın masasında oturuyordum. Katy ise Denzel Washington'ın masasındaydı. Onların masasına bir kutu hamburger geldiğini gördüm. Yanlarına yanaştım, "Hey Denzel bir tane burger verir misin?" dedim. Denzel "Tabii" dedi, o anda Katy'ye göz kırptım. Sonra Weinstein'in after party'sinde bir araya geldik. O gece dans ettik, konuştuk, eğlendik. Sonra bizi bugün olduğumuz yere getiren yoğun bir yolculuğa başladık. O yolculuk, senin duymak istediğin Hollywood aşk hikayesi gibi değildi ama. (Gülüyor) Anlatacak değilim de zaten...

? Peki helikopterde yaptığınız evlilik teklifi? Kulağa oldukça "Hollywood'vari" geliyor.

Birlikte olduğumuz, birlikte çalıştığımız zaman boyunca Katy hakkında öğrendiğim ve gözlemlediğim tek şey, temayı sevmesi. Ben de temalı bir Sevgililer Günü sürprizi hazırladım ve evlenme teklif ettim.Dikkat çeken şeyleri de seviyor. Ben öyle değilim, fakat evlilik teklifi etme şeklim ona olan aşkımın, saygı ve arzumun bir jestiydi. Aynı zamanda akılda kalan bir şey yapmak istiyordum. İkisinin kombinasyonu bir şey oldu...

Katy Perry, Genç, Magazin, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 07:59

Son Dakika Magazin Katy ile nasıl tanıştım? Orlando Bloom Katy Perry ile aşklarının nasıl başladığını anlattı - Son Dakika Magazin
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