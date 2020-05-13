Kavak'tan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 14 Mayıs Perşembe günü kurulacak pazar için esnafa uyarılarda bulundu.

Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 25 Mart'ta satışına kısıtlama getirilen giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye nalburiye satışının 11 Mayıs'ta kaldırıldığını hatırlattı.

Kavak'ta pazarın perşembe günleri kurulduğuna işaret eden Şenay, "Koronavirüs salgınıyla hep birlikte mücadele edersek etkisiz hale getirebiliriz. Bunun için pazar esnafımız tezgah ve sergilerini iki sergi arasında en az 3 metre kalacak mesafede kuracak, burun ve ağzını kapatacak şekilde maske kullanacak, tezgah veya sergisine gelen vatandaşların da sosyal mesafe kurallarına uymasını sağlayacak." dedi.

Pazar esnafının sıklıkla denetleneceğini belirten Şenay, aksine hareket edenler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Kaymakam Şenay'dan öğrencilere destek

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine destek amacıyla sınav kitapçıkları dağıtıldığını bildirdi.

Şenay, soru kitapçıklarının çeşitli sebeplerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Online Sınav Sistemine giriş yapamayan öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

LGS ve TYT'ye girecek 8 ve 12'nci sınıftaki 210 öğrenciye kitapçıkların dağıtıldığını anlatan Şenay, bunların öğrencilere Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve öğretmenlerin öğrencilerin evlerine giderek kapıda verildiğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de öğrencilere verdiği destekten dolayı Kaymakam Şenay'a teşekkür ederek, "Öğrenciler tarafından soru kitapçığındaki soruların çözümü ile doldurulacak optik formlar 14 Mayıs mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılacak. Optik formların elektronik ortamda okutulmasının ardından aldıkları puanlar kendilerine bildirilecek." diye konuştu.

Kavak Gençlik Merkezinde yüz siperliği mesaisi

Kavak Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgıyla mücadele kapsamında yüz siperliği üretimine devam edildiği bildirildi.

Kavak Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz, daha önce gençlik liderleri tarafından üretilen 105 siperli maskenin Kavak Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personeline dağıtıldığını söyledi.

Yüz siperliğinde 1000 adet üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Altıngöz, "Ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak ilçemizde huzur ve güvenimizi sağlayan emniyet müdürlüğümüze, jandarma komutanlığımıza, halkın sağlığı için özveri ile hizmet eden sağlık personelimize, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ve vatandaşlara dağıtacağız." dedi.