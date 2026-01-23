Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu sulama kanalı kenarında bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimsenin haberi olmadan 64 yaşındaki Alzheimer hastası M.S. evden ayrıldı. Yaşlı adama ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.S.'nin Dalama Mahallesi'nden ilçe minibüsüne bindiği ve Umurlu Mahallesi girişinde araçtan indi. Yaşlı adamın son görüldüğü yerde arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonunda M.S., Menderes Nehri ile sulama kanalı arasında bulundu. Sağ olarak bulunan yaşlı adam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - AYDIN