Son Dakika Haberleri: Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

1 saat önce

Ankara'da kaybolan 37 yaşındaki temizlik işçisi Murat Demir'in, annesi Gülitar Demir ve babası Nurettin Demir, Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarını görenlere seslenmişti. Cinayetin sır perdesi aralandı.

Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı, System.String[]

Ankara'da 19 Kasım'da kaybolan temizlik işçisinin iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA SESLENMİŞTİ

Ankara'da 19 Kasım'da kaybolan 37 yaşındaki temizlik işçisi Murat Demir'in, annesi Gülitar Demir ve babası Nurettin Demir, Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarını görenlere seslenmişti. Müge Anlı'nın yaptığı araştırmalar sonucu Demir'in kaybolduğu gün, belediyede temizlik işi yapan arkadaşı Ali T.'nin de memleketi Kırıkale'den Ankara'ya gelip kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

CENAZESİ ORTAYA ÇIKTI

Konu üzerinde araştırmalar sürerken, sabaha karşı Kırıkkale'de Murat Demir'in cenazesi bir vatandaş tarafından bulundu. Demir'in iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Daha fazla saklanamayan Ali T. de polise teslim oldu. Murat Demir'in cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:22 Kaynak: İHA

İşçi, Ankara, Magazin, Güncel
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