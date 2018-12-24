Son Dakika Haberleri: Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası

20 dakika önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mehmet U'nun cesedinin gömüldüğü bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Kayıp Kişinin Eşi Tarafından Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 yıl önce eşi tarafından öldürüldüğü ileri sürülen Mehmet U'nun cesedinin gömüldüğü bölgede arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi Kırık Köprü Mevki Deli Çay Deresi yatağında 4 gün önce başlatılan kazı çalışmaları, bir günlük aranın ardından yeniden başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle 5 farklı noktada yaptıkları kazı çalışmasını alanı genişleterek devam ettiriyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, kazı çalışmasında buldukları emareleri cinayetle ilgili olabileceğini değerlendirerek muhafaza altına aldı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de güvenlik tedbiri aldığı kazı alanında, Mehmet U'nun cesedine ilişkin bulguya ulaşmak için polis kazı çalışmasını sürdürüyor.

Olay

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, 2011'de yakınlarınca sabah evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mehmet U'nun dosyasını yeniden açarak çalışma başlatmıştı.

Kurulan özel ekip, 10 aylık çalışmanın ardından cinayete kurban gittiğini belirlediği Mehmet U'nun öldürülmesiyle ilgili eşi H.U (41) ile yakınları Y.T (34) ve E.Ç'yi (28) Antalya'da gözaltına almıştı.

Hatay'a getirilen şüphelilerden H.U'nun sorgusunda, eşini aile içi şiddet nedeniyle tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüğünü itiraf ettiği ileri sürülmüştü. Şüphelilerden H.U tutuklanırken, H.T. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:05 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Güncel
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