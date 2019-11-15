Kayıp mühendisi arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep valisi Davut Gül arama çalışmalarını yerinde gördü

Vali Davut Gül:

"Görgü tanıklarının söylediği yerlere yoğunlaşılıyor"

"8-10 metre kalınlığında enkaz var"

"2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir"

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül iskelesi çöken camide inceleme yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde gören Vali Davut Gül: "8-10 metre kalındığı enkaz var. 2 dakikaya da ulaşabiliriz, daha uzun zaman da alabilir" dedi.

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde dün saat 15.00'te bir cami inşaatındaki ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan mühendisin kurtarılması için çalışmalar sürerken, Gaziantep Valisi Davut Gül, arama çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Davut Gül, yaptığı açıklamada ise enkaz altındaki vatandaşın sağ kurtarılması için çok hassas davranıldığını ifade ederek, arama kurtarma ekiplerinin son teknolojilerle titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

"Cami inşaatı 2017 yılında başladı"

Vali Gül, Türkiye'nin en büyük cami özelliğine sahip olan inşaata 2011 yılında vatandaşlar tarafından başlatıldığını belirterek, "Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına geldiğinde, vatandaşlar bunu bitirememişler ve öylece kalmış. Daha sonra Şahinbey Belediyesi bunu tamamlamak için süreci başlatmış" ifadelerine yer verdi

Teknik personellerden görüş alınıyordu

Vali Gül, enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ın ölçü almak için gittiği inşaatta çöken enkazın altında kaldığını vurgulayarak, "İçeride dün çeşitli teknik personellerden görüş alınıyor. Bir tanesi şuan içer de olan kardeşimiz. Ölçü almaya geldiği söyleniyor. Tabi bunu net olarak teyit edemedik. O arada da iskele çökmüş bütün ekiplerimiz kurtarmak için elinden geleni yapıyor"ifadelerine kullandı.

"8-10 metre kalınlığında enkaz var"

Gül, çöken enkazın yaklaşık 8-10 metre kalınlığında olduğunu belirterek, "İskele yaklaşık 8-10 metre kalınlığında enkaz var. Enkaz kaldırma ile kişiyi kurtarmak arasında çok büyük fark var. Enkaz altındaki kardeşimizi canlı kurtarmak için hassas davranılıyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Üzücü bir olay isteğimiz bu kardeşimizin sağ sağlim kurtulmasıdır. Bütün ekipmanlar kullanılarak ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"Her an ulaşabiliriz"

Vali Gül, enkaz altındaki mühendise her an ulaşabileceklerini belirterek, "2 dakika sonra da ulaşabiliriz. Biraz zaman uzun zamanda alabilir. 4 koldan her şey yapılıyor. İnşallah bir an önce kavuşmuş olacağız" dedi.

Termal kameralarla aranıyor

Vali Gül, arama çalışmalarında termal kamera gibi tüm teknolojik imkanların da kullanıldığını vurgulayarak, "Görgü tanıklarının söylediği yerlere yoğunlaşılıyor. termal kamera ve arama kurtarma köpekleri ile arama çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.