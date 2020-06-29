Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda buluştu - Son Dakika

Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda buluştu

Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda buluştu Afyonkarahisar'da görev yapan kaymakamlar, Sandıklı ilçesinde bulunan bin 600 rakımlı Akdağ Kocayayla'da bir araya gelerek Akdağ Tabiat Parkı'nın tadını çıkardı.

Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda buluştu

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AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da görev yapan kaymakamlar, Sandıklı ilçesinde bulunan bin 600 rakımlı Akdağ Kocayayla'da bir araya gelerek Akdağ Tabiat Parkı'nın tadını çıkardı.

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde yapılacak rahvan at yarışları ile ilgili fikir alış-verişinde bulunmak için Sandıklı Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Akdağ Tabiat Parkın'da bir araya gelen kaymakamlar 2021 yılı içerisinde yapılacak rahvan at yarışlarını değerlendirdi.

Programa; Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Hocalar Kaymakamı Cihat Abukan, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Sandıklı'dan Rahvan Atçılar Derneğini temsilen Ali Arslan, Ahmet Akgül ve rahvan at sahipleri katıldı.

Türkiye'nin eşsiz güzellikte olan tabiat harikası Akdağ Tabiat Parkı'nda misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Yaban hayatı ve eşsiz güzellikleri ile Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunmaktan son derece mutluyuz. Kızılgeyik, Kızıl Akbaba gibi çok çeşitli yapan hayatın yaşadığı bir yer Akdağ. Eski Bakanımız Veysel Eroğlu'nun destekleri ile işletmesi Sandıklı Belediyesi'ne geçti. Belediyemiz de burada her türlü faaliyeti yapıyor. Bu yıl Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yoğun kalabalıklar olmuyor ancak, normal zamanlarda Cumartesi, Pazar günleri buralar insandan geçilmiyor. İnşallah parkımız daha da gelişir ve her şey daha güzel olur, doğal olarak kalır ve hırpalamadan tadını çıkarırız. Bugün civar ilçe kaymakamlarımız burada misafirlerimiz ve Akdağ'ın tadını çıkarıyoruz. Rahvan at yarışlarını 2021 yılında Akdağ'da yapılmasını planlıyoruz" dedi.

Sandıklı, Eflatun, Afyon, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakamlar Akdağ Tabiat Parkı'nda buluştu - Son Dakika

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