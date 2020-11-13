KAYMEK UZEM öğrencileri, ilk online deneme sınavına hafta sonu girecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) sistemi ile eğitim gören binin üzerinde LGS ve YKS öğrencisi ilk online deneme sınavına 15 Kasım tarihinde girecekler.

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen KAYMEK UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) sistemi değişen ve dönüşen dünyada 'Uzaklar Yakın Oluyor' sloganı ile eğitim faaliyetine devam ediyor.

Zaman ve mekanı ortadan kaldıran KAYMEK UZEM ile öğrenci ve kursiyerler istedikleri ortamda ücretsiz olarak tablet, bilgisayar ve cep telefonu ile derslere canlı (online) olarak ulaşabiliyor.

DENEME SINAVLARI BAŞLIYOR

KAYMEK UZEM eğitim faaliyetlerine 2 binin üzerinde kursiyer ve öğrencilerle LGS, YKS ve Mesleki Eğitim Kursları ile devam ediyor. KAYMEK UZEM, LGS ve YKS alanında vermiş olduğu eğitimlere ek olarak online deneme sınavları da yapılacak. Öğrenciler online deneme sınavına cep telefonları, tabletleri ya da bilgisayarları ile giriş yapabilecek. KAYMEK Uzem tarafından eğitim alan binin üzerinde LGS ve YKS öğrencilerine ilk deneme sınavı 15 Kasım tarihinde yapılacak olup, bu deneme sınavı öğrencilerin seviyelerini belirlemelerine katkı sağlayacak. - KAYSERİ