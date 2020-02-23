Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Kayseri Yolspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 7-1 gibi farklı bir skor ile yenerek haftanın flaş sonucuna imza attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Kayseri Yolspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 7-1 gibi farklı bir skor ile yenerek haftanın flaş sonucuna imza attı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Berkan Özkoçak xx, Mustafa Boylu xx, Sema Çetin xx


Yolspor: İmdat Mercan xxx, Murat Akbulut xxx, Hamit Doğan xxx, Efehan Çimen xxx, Birhat Yağbasan xxx, Yasin Tarım xxx, İbrahim Doğukhan Örnek xxx, Yunus Güneri x (Dk. 30 Okan Kılıç xx), Mustafa Saylağ xxx (Dk. 70 Kasım Argun xx), Durmuş Tarım ***, Bahatin Can Ardıç xxx (Dk. 80 Ali Osman Ergüneri x)


Gençlerbirliği: Eray Şahin x(Dk. 65 Kamil Ateş x) Sezai Küçük x, Serhat Pakır x, Fatih Aktaş x (Dk. 46 Enes Atcı x), Abdullah Büyükelbaşı x, Tahir Can Çeçen x, Yunus Emre Mert x, Muhammed Emin Özcan x, Burak Polat x, Batuhan Alen x, Samed Aydın x


Goller: Samed Aydın Dk. 53 (Gençlerbirliği), Mustafa Saylağ Dk. 15, 48 ve 65, Yunus Güneri Dk. 10, Bahattin Can Ardıç Dk. 25 ve 55, Yasin Tarım Dk. 60 (Yolspor) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu
Ankara derbisinde Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti Son Dakika: Kadıköy'de üst üste 2 kırmızı kart çıktı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Ersun Yanal kırmızı kart gördü

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]