Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

08.08.2022 16:25
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Soğanlı bölgesini gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Soğanlı bölgesini gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çiçek, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle de görüştü.

Büyükkılıç, Soğanlı Vadisi'nin Kapadokya'ya açılan kapı olduğunu anlatarak, bölgede her alanda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Vali Çiçek de 2 hafta önce anlaştıkları balon firmaları ile görüştüklerini hatırlatarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun hemen talimatı verdi, önümüzdeki hafta itibariyle 3 firmanın birden uçuşa başlayacağının müjdesini vermekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediyesi Turan Mahallesi'nde yeni imarlı yollarda asfalt çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Merkezde ve kırsalda alt yapıdan üst yapıya çalışmaların sürdüğünü anlatan Palancıoğlu, şunları aktardı:

"İlçemizde yaz sezonu geldiğinden beri yeni asfalt, yaya yolları ve parke çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin kırsal bölgelerinde yeni yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaşlarımızı en nitelikli hizmetle buluşturuyoruz. Mahallelerimizde ayrım yapmadan çalışıyoruz."

Vali Çiçek, OSB yönetimini ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın'ı ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek, ziyarette, Yalçın ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Çiçek, Kayseri OSB yönetiminin sanayiciler için sergilediği emekleri gördüklerini anlatarak, "İhtiyaç duyulan konularda sürekli görüşme halindeyiz. Sanayicilerimizin yolunu açmak için sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Beraberce sanayicilerimize faydalı hizmetler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın da valiliğin desteğini alarak istişare içinde sanayicilere ve şehre hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak Kayseri'de 790 yıllık Sultan Hanı turizme kazandırılacak Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten Bünyan'a 'yeni yatırım' müjdeleri Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten Bünyan'a 'yeni yatırım' müjdeleri
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, Kapadokya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:55 Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement