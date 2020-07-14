Kayseri'de FETÖ sanığı emekli albayın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri'de FETÖ sanığı emekli albayın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan emekli albayın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan emekli albayın yargılanmasına başlandı.

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2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık aramayla görüştüğü ve hakkındaki ihbar mektubu nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan A.Ö, savunmasında, 17 Aralık 2017'de Ankara Adliyesi'nde bir savcının odasına ihbar mektubu bırakıldığı, mektupta 1987-1991 yıllarında Harp Okulu'nda okuduğu dönemde 3 kişi ile samimi olduğu ve bu kişilerin o yapı ile irtibatlı oldukları yönünde beyanların yer aldığını söyledi.

İhbar mektubunun ardından yapılan soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını anımsatan A.Ö, "30 Ağustos 2017'de terfi etmem muhtemeldi. Önümü kesmek için yapılmış bir kumpas olarak düşünüyorum. Göreve geri döndüm ve 30 Ağustos 2018'de emekli oldum." dedi.

Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Bosna Hersek'te görev yaptığını anlatan A.Ö, kurumdan ihraç edilmediğini, 15 Temmuz'dan sonra 2 yıl daha çalıştığını, sonrasında kendi isteği ile emekli olduğunu kaydetti.

Ardışık arama iddialarına da değinen sanık A.Ö, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara'dan yapıldığı önü sürülen üç grup aramaya ilişkin 3 telefona cevap verdiği için örgüt üyeliğinden yargılandığını öne sürerek, "37 yıl çalıştım. Bu örgütün yönlendirmesine tabi tutulmadım. Örgütle irtibatım ve iltisakım yoktur. Bana kurulmuş bir kumpas olarak görüyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de FETÖ sanığı emekli albayın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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