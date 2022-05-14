Kayseri'de ilkokul öğrencileri, kuzuların anneleriyle buluşmasına tanık oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, kuzuların anneleriyle buluşmasına tanık oldu

14.05.2022 13:54
Kayseri'de ilkokul öğrencileri, kuzuların anneleriyle buluşmasına tanık oldu

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Talas Belediyesinin düzenlediği organizasyonda, süt kuzularının anneleriyle buluşmasını izledi.

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Talas Belediyesinin düzenlediği organizasyonda, süt kuzularının anneleriyle buluşmasını izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatma Mustafa Hasçalık İlkokulu öğrencileri, organizasyon kapsamında Başakpınar Mahallesi'ndeki Murat Sivritaş'ın ağılında bir araya geldi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bana göre bu, dünyanın en güzel manzarası. Yüzlerce koyun arasından kuzu, kendi annesini Allah'ın verdiği ilhamla buluyor. Bunu seyretmek de bizim için son derece güzel bir manzara. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Üreticimize Allah bereket versin." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı da Yalçın'a teşekkür etti.

Öğrenciler, yayılımdan gelen koyunlar ile kuzuların buluşma anına tanık oldu. Kuzuların, meleme sesiyle ortaya çıkan toz bulutları arasında annelerini bulma çabasını çocuklar dikkatle izledi.

YORUMLAR
500
AK Parti'de ilçe başkanları toplantısı AK Parti'de ilçe başkanları toplantısı Kayseri'nin İncesu ilçesinde çiftçiler şükür duası yaptı Kayseri'nin İncesu ilçesinde çiftçiler şükür duası yaptı

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ilkokul öğrencileri, kuzuların anneleriyle buluşmasına tanık oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Mahkeme, Esra Hankulu davasında Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıl hapsin gerekçesini açıkladı
13:47 Tanga gelinlik eleştiri oklarının hedefi oldu: Düğüne böyle gelinmez, yatak odasında giysinler
13:45 Galatasaray, Uruguaylı Matias Vecino'yu kadrosuna katmak istiyor! Muslera vatandaşını sık sık arıyor
13:43 Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ölü sayısı 21'e yükseldi! Kim Jong-un açıklama yaptı
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 14:02:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de ilkokul öğrencileri, kuzuların anneleriyle buluşmasına tanık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement