Kayseri'de kadınlara KADES hakkında bilgi verildi - Son Dakika
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Kayseri'de kadınlara KADES hakkında bilgi verildi

16.05.2022 18:12
Kayseri'de kadınlara KADES hakkında bilgi verildi

Kayseri'de kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri'de kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilerek kadına yönelik şiddeti ve tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İncesu ilçesindeki TOKİ ve Üçkuyu Kur'an kurslarına katılan kadınlara yönelik toplantıda, KADES'in işleyişi hakkında bilgiler verildi.

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Son dakika! Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi Son dakika! Jandarma KADES hakkında bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Çocuk, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kadınlara KADES hakkında bilgi verildi - Son Dakika


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