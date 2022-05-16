Kayseri'de kadınlara KADES hakkında bilgi verildi - Son Dakika

Kayseri'de kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilerek kadına yönelik şiddeti ve tacizi en aza indirmeyi amaçlayan KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İncesu ilçesindeki TOKİ ve Üçkuyu Kur'an kurslarına katılan kadınlara yönelik toplantıda, KADES'in işleyişi hakkında bilgiler verildi.