Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

17.04.2022 14:50
Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 eser ele geçirilirken, 2 zanlı yakalandı.

Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 eser ele geçirilirken, 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.G. (38) ve M.K'yi (31) durdurdu.

Şüphelilerin ellerindeki torbaya sarılı vaziyette, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi
Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi
Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi
Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Dolandırıcılık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de tarihi olduğu değerlendirilen 8 eser ele geçirildi - Son Dakika
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