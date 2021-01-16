Kayseri'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldırım idaresindeki 34 TN 2025 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonet, Kuzey Çevreyolu Erkilet mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 16 NAB 78 plakalı tıra arkadan çarpı.

Kayseri 'de bir kargo şirketine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı.

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