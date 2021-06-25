Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'de Akkışla Belediyesi Personel Limited Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesinden yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Şube Başkanı Serhat Çelik, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile sendika ve belediye yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Çelik, sözleşmenin 1 yılı kapsadığını belirterek, "İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin aldığı ücretlere yüzde 17 zam yapılacaktır. Sözleşmemizde emeği geçen Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan'a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin üyelerimize, belediyemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ayhan Arslan da ilçe için alın teri döken işçilere belediyenin imkanları doğrultusunda en iyi ücret artışını yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Başkan Büyükkılıç YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, salgın döneminde geçen bir sınav sürecinin daha sonuna gelindiğini belirtti.

Eğitimin, öğretimin ölçüm ve derecelendirme aracının sınavlar olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Ortaöğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz, yükseköğretime geçebilmek için bu sınavlara girmek zorundalar. Aldıkları eğitimin karşılığını bu sınavlarda almak durumundalar. Bu anlamda emek veren, ter döken, kaygı çeken her öğrencimize, yavrumuza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, zihin açıklığı versin. Geleceğimiz olan yavrularımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, hafta sonu üç oturum şeklinde yapılacak sınav sırasında, vatandaşlardan da gürültü konusunda duyarlı olmalarını beklediklerini kaydetti.

Başkan Çolakbayrakdar belediye çalışmalarını denetledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Seyrani Mahallesi'ndeki yeni yol planlaması, çevre düzenlemesi, yeşil alan ve okul inşaatını denetledi.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümle Kayseri'ye yakışır güzel bir mahallenin daha gün yüzüne çıkacağını belirtti.

Yeni Kocasinan'ı oluşturmak için sosyal odaklı projeler ürettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Seyrani Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmaları güzel bir şekilde devam ediyor. Dönüşümle birlikte çevre düzenleme çalışmaları ve yeni açılacak yolların planlaması için incelemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eş zamanlı olarak okul inşaatı da devam ediyor. İnşallah konutların, çevre düzenlemesinin, yollar, sosyal donatılar ve yaşam alanlarının tamamlanmasıyla birlikte bir bütün olarak hayata geçmiş bir proje olacak." ifadelerini kullandı.