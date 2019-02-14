Kayseri Osb Atletikspor, Midi Kızlar Kayseri Şampiyonu Oldu
21 dakika önce
Kayseri Kulüplü Midi Kızlar Ligi oynanan maçlarla sona erdi.
Kayseri
Kulüplü Midi Kızlar Ligi oynanan maçlarla sona erdi. Demir Karamancıspor'u 3-0 yenen Kayseri OSB
Atletikspor il şampiyonu oldu.
Bu sezon voleybol
alt yapı takımlarında elde başarılar ile dikkat çeken Kayseri OSB Atletikspor, altyapı branşlarında 5. şampiyonluğuna imza atarak önemli bir başarı yakaladı. Bu sezon Kulüplü Genç
Kızlar, Kulüplü Yıldız Kızlar ve Kulüplü Minik Kızlar Ligi'nde şampiyon olan ekip son olarak Kulüplü Midi Kızlar İl Birinciliği'ni şampiyon olarak tamamlayarak Kayseri'yi Türkiye
Şampiyonası'nda temsil ete hakkı kazanmış oldu. Antrenörler Harun Şahin
ve Seher Şahin nezaretinde neredeyse tüm alt yapı kategorilerinde şampiyon olan OSB Atletikspor, isminden söz ettirmeyi başardı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
Sevgilisiyle Barışmak için İntihar Girişiminde Bulunan Genç 15 Katlı Binanın Çatısına Çıktı
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı