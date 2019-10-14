Kayseri protokolünden Emniyet Müdürü Karabörk'e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bazı milletvekili ve belediye başkanlarıyla birlikte göreve yeni başlayan Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Özhaseki ve Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti.

Ziyarette, Kayseri'nin huzuru için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye hoş geldiniz. Burada kaldığınız süre içinde inşallah güzel hizmetler yaparsınız ve Kayseri'deki insanlarımızın duasını alarak da ayrılırsınız. Kayseri, Anadolu'nun tam ortasında, milli ve manevi değerlerine sahip, devletini seven, bayrağına saygı duyan, ezanı duyduğu zaman içi ürperen insanların memleketidir. Burada hangi partiden olursa olsun herkes devletinin yanında, huzurdan ve asayişten yana. Değerlerimiz konusunda da herkes dikkatli. Tabii ki her toplumda asayişi bozan bir takım unsurlar olur, bunlar da sizin göreviniz. Allah size kolaylık versin. Bu uyum içinde gerek milletvekillerimiz, gerek il teşkilatımız, gerekse belediye başkanlarımız her zaman size yardımcı olacak. Biz de Ankara'da üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Hepimiz bu şehrin çocuklarıyız. Burada doğduk, büyüdük ve buraya vefa borcumuz var. Bunu da ödemeye çalışıyoruz,"