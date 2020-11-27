Kayserispor'un Türkiye Kupası karnesi

Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında son 15 sezonda 1 kez şampiyonluk yaşarken son 3 sezondur başarısız sonuçlar alıyor.

2007-2008 futbol sezonunda Bursa'da oynadığı final maçında Gençlerbirliği ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası final maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor'un son yıllarda kupa maçlarında istediği sonuçları alamıyor.

Son 15 sezonda 1 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Hes Kablo Kayserispor, 4 kez Çeyrek Final maçında elenirken 3 kez de Son 16 turunda kupaya veda etti. Sarı Kırmızılılar, 2'şer kez Play-Off maçlarında ve Grup maçlarında başarısız olurken 1'er kez de 2.Kademe, 4.Kademe ve 5.kademe maçlarında başarısız olarak kupaya veda etti.

Kayserispor'un son 15 sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği başarılar şu şekilde:

2006-2007: Grup Maçları

2007-2008: Kupa Şampiyonu

2008-2009: Grup Maçları

2009-2010: Play-Off (Manisa)

2010-2011: Play-Off (Karşıyaka)

2011-2012: Çeyrek Final (Fenerbahçe)

2012-2013: 2.Kademe (Sancaktepe)

2013-2014: 5.Kademe (Tokatspor)

2014-2015: Çeyrek Final (Sivasspor)

2015-2016: Son 16 Turu (Fenerbahçe)

2016-2017: Çeyrek Final (Fenerbahçe)

2017-2018: Çeyrek Final (Akhisar)

2018-2019: Son 16 Turu (Akhisar)

2019-2020: Son 16 Turu (Fenerbahçe)

2020-2021: 4.Kademe (Hekimoğlu Trabzon) - KAYSERİ