Son Dakika Haberleri: Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde gözyaşları sel oldu
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Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde gözyaşları sel oldu

1 saat önce

Bursa'da, geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde gözyaşları sel oldu, System.String[]
Bursa'da, geçtiğimiz günlerde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Vefat eden Arslan'ın annesini teselli eden mesai arkadaşları oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarpan otomobilde hayatını kaybedenlerden Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Jandarma Uzman Çavuş Sinan Arslan memleketi Bursa'da toprağa verildi. Cenaze namazı Hacı İbrahim Altan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı. Arslan'ın son yolculuğuna uğurlamak için sevenleri camiyi doldurdu.

Cenazeye Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı'nın yanı sıra vefat eden Sinan Arslan'ın mesai arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda Bursalı katıldı. Vefat eden jandarmanın naaşı Türk bayrağına sarılarak taşındı.

Gözyaşları sel oldu

Elim kazada vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesinde ailesi ve sevenleri hüzne boğuldu. 11 kardeş olan Arslan'ın yakınları tabuta sarılarak uzun uzun ağladı. Sinan Arslan'ın annesi Nafiye Arslan'ı teselli etmekte mesai arkadaşlarına düştü. Annenin elini öpüp, sarılan arkadaşları acılarını paylaştı.

Mersin'de yaşanan elim kaza

Trafik kazası Adana-Mersin istikameti, Sarıveli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nevşehir'de eğitim amaçlı bulunan ve hafta sonu izni için Mersin'e giden seyreden 60 AS 123 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Sinan Arslan ile Siirt Pervari Komando Bölük Komutanlığında görevli Fatih Şahin hayatını kaybetti.

Cenazenin ardından Jandarma Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın naaşı Hamitler Kent Mezarlığın'da toprağa verildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:07 Kaynak: İHA
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