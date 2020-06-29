Kazada hayatını kaybeden Göztepe taraftarı için kulüp mesaj yayınladı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan sürücü Barış Sazan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Göztepe taraftarı olan Sazan için, sarı-kırmızılı kulüp resmi hesabından paylaşımda bulundu.

Kaza, geçen salı günü saat 10.00 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Çamkule mevkisinde meydana geldi. Bornova yönünde giden Barış Sazan yönetimindeki 35 V 0945 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Ali B.'ye ait 80 ABK 686 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada Barış Sazan, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Barış Sazan'ı, itfaiye görevlileri kurtardı. Sazan, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Sazan, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Göztepe taraftarı olan Sazan için, sarı-kırmızılı kulüp resmi hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç taraftarımız Barış Sazan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyoruz" denildi.