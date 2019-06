Kazanlar 27 yıldır yoksullar için kaynıyor

ŞANLIURFA'da 27 yıl önce kurulan ve hayırseverlerin yardımıyla ayakta duran Gönüllü Kuruluşlar Aşevi'nde birçok ihtiyaç sahibi aile için yemek pişiriliyor. Şanlıurfa 'nın Haşimiye Mahallesi'nde 1992 yılında birkaç hayırseverin girişimiyle kurulan aşevinde her gün 15 kazanda 3 çeşit yemek pişiriliyor. Ramazan ayı boyunca da iftar için yemek almaya gelen ve ihtiyaç sahipleri uzun kuyruklar oluşturdu. Aşevinde yemeğin yanı sıra gıda ve giysi yardımı da yaptıklarını söyleyen aşevi sorumlusu Aziz Kutluay, aşevinin 10 bin üzerinde ihtiyaç sahibine, umut olduğunu söyledi."BİN AİLEYE HER GÜN 3 ÖĞÜN YEMEK DAĞITIYORUZ"Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı nedeniyle yardımlara devam ettiklerini belirten Kutluay, "Hayırseverlerin yardımıyla ayakta kalan aşevimiz yoksullarımıza ve ihtiyaç sahiplerine 3 öğün yemek veriyor. Burada arkadaşlar gönüllü çalışıp burayı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bize gelen talepleri titizlikle araştırıyoruz. Ona göre yardımlarımızı yapıyoruz. Bize gelenler yetimi, öksüzü bulunan veya asker ve mahkum aileleriyle oluyor. Şu anda bin aileye her gün 3 öğün yemek dağıtıyoruz. Yardım alan insan sayısı 10 binin üzerinde. Hayırseverlerin sadakaları, zekatları ve kurbanlarıyla buradaki kazanlar kaynayıp yemek ve ekmeğe dönüşüyor. Bunun yanında hayırseverler çeşitli kurbanlarını buraya getirir veya bize fiş karşılığı parasını teslim ederler biz de onlarını adına bu kurbanlarını kesip fakir ve fukaraya dağıtırız" dedi."YARDIM ALIRKEN, ZENGİN OLUP YARDIM ETMEYE BAŞLAYAN VAR"Ramazan ayında yardım taleplerin daha artığına dikkat çeken Kutluay şöyle devam etti: " Türkiye 'nin her tarafından karınca kararınca olsa da yardımlar geliyor. Bu fakir fukaranın yüzü gülüyor. Bugün en gelişmiş ülkelerde dahi aşevleri bulunmakta. Yardım vakıf ve dernekleri var. Allah şükürler olsun ki 27'inci yılımızdayız. Burası ilk açıldığında yardım alan fakir biri vardı. Şu anda zengin oldu ve bize yardım ediyor. Zengin olduğu dönemlerde bize yardım ederken, şu anda fakir olan ve sıraya girip gıda bekleyenler var. Bugün zenginsek yarın fakir olabiliriz. Burası hepimizin kuruluşu. Evinizde kullanmadığınız elbise veya ikinci el elbiseleri de alıp fakir çocukları giydiriyoruz. Çocuklarınıza bayramlık alırken burada da bir kaç yetimin olduğunu düşünün. Şu anda 5-6 bin çocuğumuz var bunlar bayramlık bekliyor. Hayırseverlerden desteklerini devamını bekliyoruz."Aşevinde 10 yıldır her gün sıcak yemek alan 47 yaşındaki Aysel Kaya ise 6 yetim çocuğunun bulunduğunu belirterek "Allah bu kurumdan razı olsun bizlere her gün sıcak yemek dağıtıyor. 6 yetim çocuğum var. Onların okul masrafı yiyecek ve giyeceklerini buradan temin ediyorum. Allah bu kuruma yardım edenlerden razı olsun" dedi.

