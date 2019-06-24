Son Dakika Haberleri: Kazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildi
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Kazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildi

48 dakika önce

BİTLİS'te, 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur Demirci (32), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Kazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildi, System.String[]
BİTLİS'te, 14 Haziran'da elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vurularak, ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Uğur Demirci (32), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.
Olay, 14 Haziran'da,  Hizan ilçesindeki çay bahçesinde meydana geldi. Hizan  Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 1 çocuk sahibi polis memuru Uğur Demirci, elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Demirci, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla  Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirci, burada yapılan ilk müdahale sonrası helikopterle Van YYÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Demirci'nin tedavisine daha sonra götürüldüğü askeri hastanede devam edildi. Önceki gün kalbi duran Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazara vurulmasından 9 gün sonra yaşamını yitiren polis memuru Demirci'nin cenazesinin, otopsi sonrası memleketi Zonguldak'a getirildi. 
Uğur Demirci için  Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve Demirci'nin ailesi ile yakınları katıldı. Uğur Demirci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından meslektaşlarının omuzlarında götürüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi. 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:41 Kaynak: DHA
Bitlis, Uğur Demirci, Zonguldak, Güncel
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