Son Dakika Haberleri: Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor
Son Dakika Ekonomi Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor

Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan 5 yıldızlı bir termal otel, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kültür ve MICE (Toplantı Endüsritisi) turizmi yapan acentelerin yetkililerini ağırladı.

Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan 5 yıldızlı bir termal otel, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden kültür ve MICE (Toplantı Endüsritisi) turizmi yapan acentelerin yetkililerini ağırladı.


Otelin sponsorluğunda gerçekleşen zeytin hasadı etkinliğine toplam 65 acente yetkilisi katıldı. Etkinlik sırasında Güre'nin üst kısmındaki zeytin tarlalarında zeytin toplayan acentecilere, kendi elleriyle topladıkları zeytinlerden üretilen zeytinyağları ikram edildi. Aynı zamanda Oryantiring - Define avı da yapan grup; konuk olunan otelde Kuzey Ege Otları Workshop, kümesten yumurta toplama, keçiden süt sağma ve zeytin ağacı ekme etkinlikleri de gerçekleştirdi. Otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Öngen, "Kazdagları'nda bugün yaptığımız zeytin hasadı, oryantiring, yürüyüş ve bir sürü daha farklı etkinlikle MICE turizmi yapıyoruz. Amacımız sürdürülebilir turizm yapmak, bu da ancak bulunduğunuz bölgeyle birlikte olur" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Edremit, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor
Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulunuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:12:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]