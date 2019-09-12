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Kazdağları'nda çıkan orman yangını söndürüldü

17 dakika önce

Kazdağları'nda çıkan orman yangını Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazdağları'nda çıkan orman yangını söndürüldü, System.String[]

Kazdağları'nda çıkan orman yangını Orman Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları Kumluca mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden orman kulesindeki nöbetçinin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli bir helikopter, 3 arazöz ve 2 tanker ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Kısa sürede ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

(Emrah Elmas/İHA)

Kazdağları, Edremit, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
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