Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek karne dağıtım törenine katıldı.
Törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Kaymakam Atalık, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Keban'da Karne Heyecanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?