Son dakika haberleri! Keban'da şehit öğretmenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Keban İlçe Müftülüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevinde şehit düşen ve ahirete intikal etmiş öğretmenler için mevlit programı düzenlendi.

Keban Fırat Camisinde düzenlenen mevlitte, imam Savaş Alp tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından İlçe Müftüsü Zafer Güneş şehit öğretmenler için dua etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve vatandaşlar katıldı.