Keçiören Belediyesi kendi ürettiği organik ürünleri yemekhanesinde kullanıyor

Keçiören Belediyesi, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması için Bağlum'daki organik bostandan toplanan mahsulleri belediyeye ait personel yemekhanesinde kullanmaya başladı.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, belediye, dünyada ve Türkiye'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla birlikte önem kazanan gıda ihtiyacı için örnek tarımsal üretim yapıyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi, kendi bünyesinde Bağlum'da bin metrekarelik alana kurulan bostandan mahsul almaya ve belediyeye ait personel yemekhanesinde kullanmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ülkenin, verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir nimet olduğunu bildirdi.

Kendilerinin de belediye olarak ilçeye bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için dağıttıkları fide ve tohum desteklerinin ardından organik tarımsal üretim yapmaya başladıklarını aktaran Altınok, organik üretim yaptıkları bostandan elde edilen mahsulleri yemekhanede kullandıklarını anlattı.

Örnek uygulamamızla tasarruf da yapıyoruz

Turgut Altınok, bostanda domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan üretimi yapıldığı belirterek, bunları belediye yemekhanesinde kullanarak hem tasarruf sağlandığını hem de tarımsal üretim için örnek bir uygulamanın hayata geçirilmiş olduğunu bildirdi.

Altınok, "İlçemize bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki köylerinde organik tarımsal üretimi teşvik ettik. Bu kapsamda buradaki çiftçilerimize ücretsiz tohum, sebze ve meyve fidesi dağıttık. Keçiören'deki tarımsal üretim Türkiye'ye örnek olacak." ifadelerini kullandı.

Pandemiyle birlikte Türkiye ve dünyada artan gıda ihtiyacına değinen Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Tohumlarımızın geleceğe taşınması konusunda çiftçilerimize büyük sorumluluk düşüyor. Hem sağlığımız için hem de kazanç sağlamak için genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artırmalıyız."