Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı, Gonca Batmaz'ın örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapsini ve tutukluluk halinin devamını istedi.



FETÖ'nün sivil sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gonca Batmaz SEGBİS yolu ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve avukatları katıldı.



Batmaz'ın 15 yıla kadar hapsi talep edildi



Celse arasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı mütalaayı tekrarladığını belirtti. Duruşma savcısı, sanık Gonca Batmaz'ın 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Muzaffer Bayram'ın ikametinde yakalandığını, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı doğrultusunda 2014 yılı Ocak ayında Bankasya hesabına 172 bin lira para yatırdığını ve kendi kullandığı telefon numarasından FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Abdullah Aymaz ile görüştüğünün tespit edildiğini kaydetti. Sanık Gonca Batmaz'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep eden duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.



Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Celal İbrahim Demirhisar'ın dosyası tefrik edilen sanık Kemal Batmaz'a ait olan evi bedelsiz bir şekilde Batmaz'dan devraldığını, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü eylemi sırasında helikopter pilotu olarak Ankara'da olay gecesi aktif rol alan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasından tutuklu olan, Bylock kullanıcısı Mehmet Demirhisar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın İstanbul'da mahrem abiliğini yapan firari Fatih Demirhisar'ın babası olduğu belirtildi. Savcılık sanık Celal İbrahim Demirhisar'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık Mustafa Caymaz'ın ise dosyası tefrik edilen sanık Kemal Batmaz'ın Bankasya'dan 1 milyon lira tutarında kullandığı krediyi kapattığını belirten duruşma savcısı, sanığın, 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Duruşmada söz alan sanık avukatları, duruşma savcısının mütalaasına ilişkin savunma yapmak üzere süre talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Gonca Batmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL