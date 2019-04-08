Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'daki Taşkın Tehlikesini Bertaraf Ettik"

Kemalpaşa'daki Taşkın Tehlikesini Bertaraf Ettik"

1 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kemalpaşa ilçesindeki Yiğitler Deresi'ndeki yatağın 2 ayda yeniden düzenlediğini ve taşkın tehlikesinin bertaraf edildiğini bildirdi.

Kemalpaşa'daki Taşkın Tehlikesini Bertaraf Ettik
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kemalpaşa ilçesindeki Yiğitler Deresi'ndeki yatağın 2 ayda yeniden düzenlediğini ve taşkın tehlikesinin bertaraf edildiğini bildirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, binlerce dönüm arazide taşkın riskinin yapılan düzenlemeyle minimize edildiğini kaydetti.

Kenttin son 74 yılın en yağışlı ocak ayını geçirdiğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

" İzmir'de yılın ilk ayı metrekareye 412 kilogram yağış düştü. Bundan dolayı bazı dere yataklarında zaman zaman taşkınlar yaşandı. Dere yatağına gelen aşırı yağmur suyu nedeniyle bozulan Kemalpaşa Yiğitler Deresi'nde çalışmalara başlayarak 4 kilometrelik hatta yatak tanzim çalışması başlattık. İzmir- Ankara kara yolundan start alan çalışmalarımız 2 ay boyunca aralıksız devam etti. Yaşanabilecek yeni yağışlar tarım arazilerinde milyonlarca lira zararın yaşanmasına neden olabilirdi. Hızlı hareket eden ekiplerimiz 60 gün gibi kısa bir sürede çalışmalarda önemli mesafe kat etti. 4 kilometrelik hattın 3700 metrelik kısmı yeniden düzenlendi. Kemalpaşa'daki taşkın tehlikesini bertaraf ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Mevlüt Aydın, Devlet Su İşleri, Aydın, Kemalpaşa, Güncel
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